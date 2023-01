Primul tramvai, in drum spre Resita

RESIEsA - Vehiculul a plecat din Turcia miercurea trecuta si este asteptat sa soseasca la destinatie zilele acestea. Dureaza mai mult, intrucat este un transport agabaritic care merge doar noaptea si cu antemergator!Testele au fost facute de Durmazlar pe liniile interne pe care testeaza toate tramvaiele, iar documentele pentru omologare au fost trimise catre AFER si TUV Polonia. "Il vom gara in depou, am inceput sa lucram la liniile care vor fi in viitorul depou de tramvai si am convenit cu ... citeste toata stirea