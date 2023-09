RESIEsA - Este isprava unui resitean de 37 de ani care nu a lasat volanul si pedalele cu una, cu doua, ci abia dupa ce a fost retinut de oamenii legii pentru concurs de infractiuni. Politistii de la Biroul Rutier de la Municipiu l-au retinut pentru 24 de ore, dupa ce l-au surprins, de doua ori in aceeasi noapte, conducand un autoturism neinmatriculat in circulatie, fiind sub influenta alcoolului si fara a detine permis de conducere, dupa cum informeaza anchetatorii!Omul trecuse prin toate ... citeste toata stirea