Prins la furat de carburant din rezervorul unui TIR

BAILE HERCULANE - Este vorba despre un tanar de 22 de ani din Mehadia, care a fost surprins de politistii de la Baile Herculane in flagrant delict, in timp ce incerca sa sustraga carburant din rezervorul unui TIR!In noaptea de 16 spre 17 februarie, in jurul orei 1.00, politisti de la Politia Statiunii Baile Herculane au depistat in flagrant delict un tanar de 22 de ani, din Mehadia, dupa ce ar fi incercat sa sustraga carburant din rezervorul unui ansamblu de vehicule stationat pe DN 6, in ... citeste toata stirea