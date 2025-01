Prinsi in flagrant la braconaj in parcul national

SASCA MONTANA - Trei barbati au fost surprinsi imediat dupa ce au vanat si transat un pui de caprior, in Parcul National Cheile Nerei-Beusnita!Cei trei ar fi fost surprinsi in flagrant delict, dupa ce ar fi vanat, fara drept, un exemplar de caprior. Astfel ca, in loc de vanat, cei trei s-au ales cu un adevarat palmares penal. Totul s-a intamplat miercuri, la ora 20.30, in comuna Sasca Montana, in Parcul National Cheile Nerei- Beusnita, unde politistii Sectiei 8 Rurala Oravita au dat peste un ... citește toată știrea