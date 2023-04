RESITA - "Identitati fragile" - o expozitie retrospectiva, participativa, interactiva si introspectiva!La aproape doi ani de la inaugurarea sa, in Bucuresti, "Muzeul Pandemiei" a poposit in Caras-Severin, la Muzeul Banatului Montan. Deschiderea expozitiei participative "Identitati fragile. Statia Resita" a avut loc in urma cu doua saptamani, in lipsa agitatiei obisnuite a unui vernisaj. S-a insinuat, asa cum a facut-o in urma cu trei ani si tema pe care o trateaza: pandemia. Nu este o ... citeste toata stirea