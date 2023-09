CARAS-SEVERIN - In masura in care reflecta o situatie scolara de invidiat, l-am putea gasi in curand pe retelele de socializare!In anul scolar care tocmai a inceput, 12 unitati de invatamant preuniversitar din judet vor consemna situatia scolara a elevilor in format electronic. E vorba despre cele care s-au inscris, pana la 31 august 2023, in reteaua de unitati-pilot aprobata prin ordin de ministru: colegiile nationale "Traian Lalescu" - Resita, "C.D. Loga" si "Traian Doda" - Caransebes; ... citeste toata stirea