Problemele de mediu ale Resitei, rezolvate cu banii din PNRR

RESITA - 100 de insule ecologice digitalizate si doua centre de colectare a deseurilor urmeaza sa fie amenajate in municipiul de pe Barzava, acestea fiind doua dintre proiectele municipalitatii cu finantare din PNRR!Avand in vedere faptul ca reciclarea si colectarea selectiva a deseurilor au fost mereu in atentia administratiei locale resitene, zilele trecute, alesii locali s-au intalnit intr-o sedinta fulger pentru a discuta aceste doua probleme legate de mediu.Prima s-a referit la ... citeste toata stirea