POJEJENA - In aceasta dimineata, procurorii desfasoara, din nou, perchezitii atat la locuinta lui Omer Radovancovici, cat si la cabana de vanatoare pe care o are acesta la Berzasca. Perchezitiile au loc dupa ce Protectia Copilului Caras-Severin i-a sesizat pe cei de la DIICOT Caras-Severin cu privire la un nou caz de trafic de minori!Potrivit anchetatorilor, Omer Radovancovici ar fi racolat, anul trecut, in luna septembrie, o fata in varsta de 14 ani, cu handicap mental de gradul 3, pe care a ... citeste toata stirea