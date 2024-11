Produse locale din Armenis, in testare in marile restaurante

ARMENIS - "Cicoatchea" si "salty paradais" fac parte din gama unica de produse locale pregatite de femeile din Armenis, sub indrumarea unei profesionist: chef Noemi Hugel. Produsele inedite vor fi trimise in curand pentru testare in restaurante si cafenele!La poalele muntilor Tarcu, WWF Romania si WeWilder, cu sprijinul Viitor Plus si comunitatii din Armenis, deruleaza de ceva timp proiectul Resilient Seeds for Women - Seminte de idei, finantat partial printr-un grant oferit de Departamentul ... citește toată știrea