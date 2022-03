Produse locale, la piata volanta din Lunca

RESITA - Incepand din luna aprilie, in fiecare duminica intre orele 8-14, Primaria Resita invita producatorii locali din judet sa-si desfaca produsele in piata care va fi organizata pe strada Nicolae Titulescu din zona Lunca!Concret, este vorba despre locatia fostei piete, transformata in piateta publica. "Incurajam initiativa privata si micile afaceri. Avem producatori locali in judet pe care as vrea sa-i vad duminica in piata. E un exercitiu care imi doresc sa creasca si, daca locatia ... citeste toata stirea