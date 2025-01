Proiect de 9 milioane de euro, in verificari

RESIEsA - Acesta se refera la un drum de 4,8 km destinat in principal traficului greu, care va lega zona Km8 de Valea Eserovei. Finalizat si transmis in prezent la ADR Vest pentru verificari, Proiectul Tehnic al drumului cu un cost estimat de 9 milioane de euro urmeaza a fi depus spre finantare, pe o axa dedicata decongestionarii traficului, pana cel tarziu in 15 noiembrie 2025!"Aceasta investitie va oferi o alternativa pentru traficul greu, care va avea acces direct in zona industriala din ... citește toată știrea