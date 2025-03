Proiecte esentiale ce contureaza noul brand al Resitei

RESITA - 350 milioane de euro e valoarea insumata a acestora: unele implementate, altele in executie sau in asteptare!"Flacara si Oxigen" este noul slogan oficial al municipiului de pe Barzava, despre care s-a vorbit in timp, neoficial dar la superlativ, ca despre "Cetatea de foc" sau "Orasul cu poeti". Despre "Comuna cu tramvai", expresie a filozofiei de tip "ce-am fost si ce-am ajuns", amintim doar in treacat, chiar daca nu a reusit sa se impuna nici pe vremea "epocii primului tramvai", cu ... citește toată știrea