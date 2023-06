SASCA MONTANA - La Sasca Montana, sunt in curs de reabilitare dispensarul medical si un camin cultural!Din discutia cu primarul Ion Poplicean, am retinut ca lucrarile la dispensar au ajuns la stadiul de 80%. Concret, s-a facut izolatia termica a cladirii, iar lucrul la mansarda e gata, in prezent lucrandu-se in interior. Investitia depaseste 1 milion de lei, fiind vorba despre un proiect finantat prin PNDL 2. "In linii mari, vom asigura si unele dotari cuprinse in proiect. Insa cea mai ... citeste toata stirea