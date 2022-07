Proiecte in suspans pe "Anghel Saligny"

BANIA - La Bania, apa, canalizarea si drumul vicinal asteapta raspunsul de Ministerul Dezvoltarii. Ne referim la proiecte pe care primaria le-a depus inca din toamna trecuta si la care spera ca va primi raspuns in urmatoarele luni!Primul are valoarea de 12 milioane de lei si vizeaza introducerea apei curente in satul Garbovat, alaturi de suplimentarea retelei de la Bania cu inca o sursa de apa. Reteaua de la Garbovat va avea lungimea de aproximativ 7 km, urmand a deservi in jur de 300 de ... citeste toata stirea