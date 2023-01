Proiecte pentru generatia de maine

RACASDIA - La Racasdia, sala de sport e gata, urmeaza pistele de biciclete si reabilitarea scolii. Din declaratia primarului Mirco Lechici, am retinut ca in prezent se fac ultimele interventii la reteaua electrica, dupa care se va putea solicita efectuarea receptiei finale a salii de sport ridicata printr-un proiect CNI!Adevarata bijuterie, in exprimarea primarului, cu suprafata de joc de 22/42 m, tribuna de 102 locuri, patru vestiare, camera tehnica, o sala pentru medic si una pentru ... citeste toata stirea