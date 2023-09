CARAS-SEVERIN - Adoptate deja in comisiile Parlamentului European, ele vor putea aduce beneficii si locuitorilor judetului nostru!Proiectul-pilot vizand dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de piste de biciclete, depus de eurodeputatul Partidului Umanist Social Liberal, Maria Grapini, le este adresat UAT-urilor situate in vecinatatea frontierelor. Adoptat in cadrul sedintei din luna iulie a Comisiei TRAN (turism si transport) a Parlamentului European (PE), proiectul pilot are un buget ... citeste toata stirea