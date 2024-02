Proiectul de la Magura Zimbrilor, la un alt nivel

CARAS-SEVERIN - Peste 160 de zimbri traiesc in prezent in Muntii Tarcu, estimarea fiind facuta de activistii de mediu de la WWF Romania. Zimbrii nu mai sunt considerati o specie vulnerabila in tara noastra, asta datorita proiectului derulat de doua ONG-uri!Proiectul de reintroducere a zimbrilor de la Armenis intra in o noua faza! O etapa nu numai importanta, dar si deosebit de interesanta, spun activistii celor doua ONG-uri, WWF Romania si Rewilding Europe. Prin efortul comun al celor doua, ... citește toată știrea