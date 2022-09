Proiectul "Hai la Rudaria!", premiat la Gala Societatii Civile

CARAS-SEVERIN - Tot efortul depus pentru salvarea morilor de apa de la Rudaria de cei peste 350 de voluntari impreuna cu Asociatia Acasa in Banat a fost premiat de curand la Gala Societatii Civile!Recent, echipei de la Acasa in Banat i s-a decernat premiul al doilea la sectiunea Arta si Cultura din cadrul Galei Societatii Civile pentru proiectul derulat in judetul Caras-Severin, in localitatea Eftimie Murgu. Premiul pentru "Hai la Rudaria!" este o incununare a muncii depuse de intreaga echipa ... citeste toata stirea