ANINA - Pentru ca Guvernul Romaniei a cazut adanc pe ganduri inainte sa deschida masura de finantare prin PNRR. Am aflat asta de la Gheorghe Romanu, consilier in cadrul Primariei Anina, conform caruia sunt gata atat proiectul alimentarii cu gaz cat si studiul de fezabilitate!Anina are facuta inclusiv repartitia, numai ca guvernul ezita sa deschida robinetul banilor. "Inainte de situatia din Ucraina, toata lumea in tara era hotarata sa introduca gazul metan. Insa, dupa ce au inceput ... citeste toata stirea