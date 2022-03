Promptitudinea, asigurata cu 86 de utilaje

RESIEsA - Acesta va fi varful dotarii AquaCaras pentru a executa lucrari de calitate si in timp util. In acest sens, a avut deja loc licitatia pentru achizitionarea utilajelor!Odata ce acestea vor sosi in curtea societatii, fiecare oras, filiala si punct de lucru va dispune de utilaje proprii. In opinia directorului Gheorghe Filipescu, calitatea si rapiditatea interventiilor vor fi astfel garantate. "In prezent, daca avem o avarie la Moldova Noua, mergem cu utilajele de la Resita. De aceea, ... citeste toata stirea