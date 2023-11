CARAS-SEVERIN - In timp ce angajatii CAS au obtinut ce au cerut, cei ai DSP si (deocamdata) ai AJPIS se simt discriminati!Sindicalistii din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate (CAS), impreuna cu colegii lor din celelalte judete, au oprit azi protestul declansat in 2 noiembrie, dupa ce marti, Camera Deputatilor a adoptat o lege care permite majorarea retributiilor care n-au mai crescut din 2018. In timp ce personalul CAS va putea beneficia de salariu si alte drepturi la nivelul maxim in ... citeste toata stirea