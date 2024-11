PSD ia locul lui Traian Plesa

CARANSEBES - PSD Caransebes va avea 7 consilieri locali, dupa decizia Tribunalului Caras-Severin, care a validat un social-democrat in locul invalidatului Traian Plesa!Decizia liberalilor de a-l contesta pe independentul Traian Plesa s-a intors ca un bumerang impotriva lor. Dupa ce Plesa a fost invalidat in urma unei contestatii facute de Corneliu Hrimiuc (PNL), social-democratii, bine sfatuiti, s-au reorientat rapid si au cerut in instanta locul lui Plesa. Judecatoria Caransebes nu le-a dat ... citește toată știrea