PSD ii trimite pe Isac si pe Malaiescu in Parlament

CARAS-SEVERIN - Consiliul Politic Judetean al PSD Caras - Severin, intrunit intr-o sedinta convocata de presedintele Silviu Hurduzeu, a validat prin vot lista partidului in perspectiva alegerilor parlamentare din 1 Decembrie si obiectivele pe care organizatia judeteana le are inclusiv in perspectiva celor doua tururi de scrutin pentru alegerea Presedintelui Romaniei!Zvonurile s-au confirmat. Lista PSD la Camera Deputatilor este deschisa de Marius Isac, actualmente vicepresedinte al ... citește toată știrea