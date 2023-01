PSD vrea impozitarea marilor averi si a profiturilor exagerate

CARAS-SEVERIN - Potrivit senatorului social-democrat carasean Ion Mocioalca, PSD a inceput sa lucreze la Programul de guvernare pentru momentul in care se va produce rotatia la conducerea Guvernului, in analiza fiind extinderea taxei de solidaritate pe companiile care au obtinut profituri excesive in pandemie si in criza energetica!"S-au constituit grupuri de lucru in partid, se analizeaza diverse solutii pentru problemele romanilor si pentru economia nationala. Asa procedeaza un partid ... citeste toata stirea