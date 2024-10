Punti culturale de legatura: Resita-Cluj. Zilele Academice Clujene

RESIEsA - In premiera, Jurnal de Caras si CAON sunt, in acest an, parteneri media la cel mai important eveniment academic al Transilvaniei: Zilele Academice Clujene!Cu o traditie de aproape o jumatate de secol, aceasta reuniune stiintifica de inalt nivel a celor mai buni dintre cei buni este, deja, de referinta. Sub cupola Academiei Romane, Filiala din Cluj-Napoca, se reunesc anual nume consacrate pentru a prezenta cele mai semnificative reusite in sfera istoriei si a cercetarilor ... citește toată știrea