CARAS-SEVERIN - Spune senatorul Marcel Vela, vorbind despre felul in care putem face diferenta prin felul in care pastram curatenia mediului, a spatiului public si respectam cateva reguli simple!"De multe ori am spus ca Planeta este casa noastra si ca grija fata de ea este cruciala, mai ales in vremurile pe care le traim, in care incalzirea globala atinge cote ingrijoratoare, avand in vedere ca perioada 2011-2020 s-a dovedit a fi cel mai cald deceniu inregistrat pana acum, a subliniat ... citeste toata stirea