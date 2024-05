Putine autorizatii de construire in primele trei luni

CARAS-SEVERIN - Cea pentru mall-ul din Resita vizeaza in schimb o suprafata utila echivalenta cu totalul celei autorizate in semestrul I din 2023!Numarul autorizatiilor de construire eliberate, in judet, in primul trimestru al acestui an a fost de 41, in scadere cu 35% fata de trimestrul I din 2023 (de la 63), potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, au fost eliberate 29 de autorizatii pentru cladiri rezidentiale, cu o suprafata utila totala de 7.940 mp ... citește toată știrea