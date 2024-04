Putini suntem de la 1 ianuarie, multi vom vota la 9 iunie!

CARAS-SEVERIN - Potrivit Statisticii, am ramas vreo 300 de mii de locuitori in judet, dintre care cam 254 de mii cu drept de vot. Basca flotantii despre al caror numar asteptam vesti, de la Bucuresti!Ultima zi in care alegatorii brusc interesati de bunul mers al administratie din alta localitate decat cea de domiciliu si-au mai putut obtine vize de flotant, potrivit OUG 21/2024, a fost marti, 9 aprilie. In ce fel s-a schimbat in realitate peisajul electoral, dincolo de zvonuri, vom afla in ... citește toată știrea