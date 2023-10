CARAS-SEVERIN - Continua in schimb, cu succes, programul international de naturalizare a masinilor la mana a doua!Administratia Fondului de Mediu a transmis primariilor din tara listele persoanelor fizice inscrise in "Programul privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local", urmand ca acestea sa parcurga restul procedurilor ramase. Din judetul nostru s-au inscris si au fost acceptate in program 18 primarii (pentru casarea a 1.415 autoturisme mai vechi de 15 ani), Resita urmand sa ... citeste toata stirea