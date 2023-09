BAILE HERCULANE - Ajuns la a XXII-a editie, "Festivalul Rachiei" va avea loc si in acest an... toamna, in frumoasa statiune de pe Malul Cernei. Mai precis in 8 octombrie (cu o saptamana mai devreme decat anul trecut), dupa cum ne-a informat, printr-un comunicat, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin, Daniel Iosif Szusz (cunoscut publicului sub numele de scena Dan Mirea)!"Informatia potrivit careia Festivalul Rachiei nu ar avea loc nu ... citeste toata stirea