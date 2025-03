Radarele e-SIGUR tintesc azi vitezomanii de pe DN 6

CARAS-SEVERIN - Aparatele radare au rasarit deja in judetul nostru, in luna martisoarelor, focusandu-se azi pe "drumul mortii"!Asa cum promiteau reprezentantii Rutierei carasene, si in judetul nostru au rasarit radarele de luna aceasta, in cadrul sistemului de monitorizare a traficului e-SIGUR. Mai exact, de saptamana trecuta, cand au fost montate in diferite puncte fierbinti din judet, pentru ca astazi, 13 martie, ele sa se concentreze mai mult pe DN 6. Nu vorbim despre pozitii fixe si ... citește toată știrea