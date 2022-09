Radiologie facuta in timp real cu aparatura performanta

RESIEsA - In curand, Spitalul Judetean de Urgenta Resita (SJUR) va primi trei aparate noi produse de Siemens. Acestea vor putea trimite radiografiile in format digital, scurtand astfel timpul necesar medicului pentru a le interpreta!Doua dintre ele vor intra in dotarea Stationarului nr. 1, iar unul in dotarea Stationarului nr. 3, inlocuind astfel aparatele vechi de 21 de ani folosite in prezent. Numai ca, pentru a putea functiona, mai intai vor trebui reamenajate complet camerele in care ... citeste toata stirea