Radu Trifan: Vom spune povestea acestui loc fascinant!

CARAS-SEVERIN - Incet, la vechea moara de la Valeapai se face lumina. Actiunile voluntarilor de la Acasa in Banat au continuat si saptamana trecuta cu lucrari ample de defrisare. Povestea acestui loc incarcat de istorie merge mai departe!Cei de la Acasa in Banat au inceput anul in forta, obiectivul nr. 1 fiind vechea moara de la Valeapai. Prima "descindere" a voluntarilor a avut loc la inceputul lui februarie, cand echipa asociatiei a facut primele remedieri la moara veche de peste un secol ... citește toată știrea