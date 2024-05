Ramona Gantolea: "Vreau sa fiu consilier pentru oameni, cu speranta sa aduc un plus ECHIPEI si orasului care m-a adoptat!"

CARAS-SEVERIN - Lorenta Ramona Gantolea este medic primar pediatru si a reusit, in numai cativa ani, sa schimbe radical Sectia de Neonatologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, pe care o conduce, transformand-o intr-una dintre cele mai performante maternitati din Romania.In 2011, cand a venit ca medic in Resita, dupa ce a activat in Timisoara, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Esurcanu, si la Maternitatea Odobescu, a gasit un oras gri, inchis si fara perspective. ... citește toată știrea