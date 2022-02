Rasar case sus in... Dealul Golului

RESIEsA - 19 parcele in suprafata de 29.048 mp, dezlipite din domeniul orasului pentru a fi scoase la licitatie!Inca de la finele lui 2021, primaria anunta ca va pregati mai multe loturi de case pe Str. 24 ianuarie si in Dealul Golului. Ultima sedinta de consiliu local a dovedit ca n-au fost vorbe goale, pentru ca unul dintre punctele de pe ordinea de zi a vizat chiar dezlipirea in cauza. Lucru votat in unanimitate de consilierii locali.In viitor, suprafetele in cauza vor fi scoase la ... citeste toata stirea