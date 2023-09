CARAS-SEVERIN - Silvicultorii caraseni continua actiunile de repopulare cu puieti a raurilor din Banatul de Munte. Zilele trecute, angajatii Ocolului Silvic Rusca Montana din cadrul Directiei Silvice Caras-Severin au efectuat procedurile specifice de repopulare a raului Plesu cu 5500 bucati de pastrav indigen!"Pastravul indigen isi are habitatul in special in regiunile montane, pe paraiele de munte cu apa limpede si rece (temperatura sub 15 grade Celsius). Apa puternic oxigenata reprezinta o ... citeste toata stirea