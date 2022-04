Razboi total... cu hepatita C

BAILE HERCULANE - Conform lui Adrian Cranta, presedintele Asociatiei pentru Promovarea Tinerilor (APT) din Craiova, Organizatia Mondiala a Sanatatii doreste ca acest tip de hepatita sa dispara pana in 2030. Asta se poate realiza prin testarea populatiei si tratarea celor depistati pozitiv!In acest sens, APT a lansat recent, la Baile Herculane, proiectul "Microeliminarea HCV in judetul Caras-Severin", care vizeaza realizarea gratuita a 6.000 de teste HCV in judet. Testarea se va face prin ... citeste toata stirea