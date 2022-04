Razboiul, sfasiere in firescul divin...

RESIEsA - ...care il face mai rau ca moartea. Este mesajul pe care il transmite artistul Nicolae Comanescu!Pentru ca in razboi mor deodata zeci de mii de oameni si nu era momentul lor. Ei ar fi murit candva de batranete, insa razboiul e o sfasiere in tapiseria uriasa a lui Dumnezeu, prin care vedem ce nu trebuia. De cateva zile, trecatorii prin Parcul Tricolorului vad cum Monumentul Eroilor se "imbraca" in saci plini cu nisip. Va continua asa pana cand sacii vor trece de baza statuii din inox, ... citeste toata stirea