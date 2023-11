ORAVITA - Incepute acum patru ani ani, lucrarile s-au poticnit la mal intr-un aviz lipsa de la Ministerul Culturii!Refacerea barajului "Lacul Mic", parte componenta a istoricului complex hidrotehnic oravitean, se apropie de final, obiectivul avand mari sanse de a fi receptionat de Sistemul de Gospodarire a Apelor Caras-Severin pana la finele acestui an. Moment, dealtfel, multasteptat de locuitorii din zona, in care SGA va putea da si ordinul de umplere al lacului, actualmente gol. "In acest ... citeste toata stirea