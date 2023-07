CARAS-SEVERIN - Pe zi ce trece, se gasesc solutii pentru tronsoanele problematice. Toate vor fi puse in aplicare pana saptamana viitoare, traseul putand fi reluat fara intreruperi!Pas cu pas, traseul sufera ajustarile necesare pentru a nu se ajunge la situatia in care judetul sa fie ocolit de Via Transilvanica. Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, a relatat: "Dupa 10 zile si 1052 km cu bicicleta pe Via Transilvanica am intrerupt traseul la Sarmizegetusa. In locul in ... citeste toata stirea