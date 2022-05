Recensamantul, vital pentru dezvoltarea comunitatilor

RESIEsA - In urmatorii zece ani, localitatile vor primi bani in functie de populatia rezidenta pe teritoriul lor. Adica numarul de locuitori timp de minim 12 luni neintrerupt!Concret, sunt persoane care isi fac casa intr-o localitate si o locuiesc fara a avea domiciliul acolo. Sau localitati cu un numar de locuitori dupa domiciliu, insa doar o parte locuiesc efectiv acolo. Pentru primarii e foarte important sa cunoasca exact aceasta cifra deoarece va fi criteriul in baza caruia vor primi bani ... citeste toata stirea