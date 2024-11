Receptia tramvaiului, in curs de desfasurare

RESIEsA - Devizul general la terminarea lucrarilor la Faza 1, in valoare de 153,7 milioane de lei a fost aprobat de Consiliul Local!Reuniti in sedinta de indata, consilierii locali au adoptat, saptamana trecuta, HCL 530/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in urma actualizarii Devizului general la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat in municipiul Resita - faza ... citește toată știrea