CARAS-SEVERIN - In timp ce unele deseuri sunt gestionate eficient, altele raman pe stoc desi ar trebui valorificate!In primul semestru al acestui an, operatorii economici din judet au colectat 23.181 tone de deseuri municipale, din care au eliminat 19.691 tone si au valorificat 3.490 tone, potrivit rapoartelor lunare publicate de Agentia pentru Protectia Mediului. Ceea ce inseamna ca, lunar, se colecteaza in Caras-Severin in medie 3.863 tone de deseuri municipale, din care se elimina 3.281 si ... citeste toata stirea