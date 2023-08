CARAS-SEVERIN - Iulie a fost prima luna in care numarul lor a trecut de 10 in judet si de 2.000 in toata tara!Chiar daca, cel putin din punct de vedere al pretului, autoturismele electrice nu sunt chiar produse de duzina, nu gresim daca afirmam ca parcul auto al judetului s-a imbogatit in iulie cu o duzina de astfel de autovehicule. Caci 12 e numarul lor, exact, potrivit statisticilor Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari. In total, de la inceputul anului, au fost ... citeste toata stirea