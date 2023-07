CARAS-SEVERIN - Mai multe drumuri din judet sunt in vizorul lui Romeo Dunca. Decizia se ia luna aceasta. Mai exact, in sedinta din luna iulie a Consiliului Judetean (CJ), pana la momentul careia se spera ca guvernul va face imparteala!"Suntem pe procedura finala pentru pietruirea drumului Fizes-Tirol, dupa care, daca vom putea folosi banii din excedent cum am planuit initial, vom si asfalta acest drum. Mai avem o pietruire importanta in zona Caransebes, dupa care vom face o reparatie si la ... citeste toata stirea