VEST. Alianta universitara europeana "UNITA - Universitas Montium" marcheaza in aceasta saptamana trei ani de activitate, intr-o ceremonie speciala, desfasurata in Franta, la Chambery - sediul universitatii Savoie Mont Blanc, universitate fondatoare UNITA.In cadrul ceremoniei aniversare, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara (UVT), prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a preluat presedintia forului decizional UNITA - Governance Board, pentru primul an din faza de consolidare a aliantei ... citeste toata stirea