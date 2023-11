RESITA - Asa descrie primarul Ioan Popa "valurile" facute de ordonanta de guvern de reducere a cheltuielilor in sistemul bugetar. Valuri care nu par sa-l tulbure, dupa analiza amanuntita pe care a facut-o alaturi de colegii sai din primarie!A ajuns la concluzia ca se face furtuna intr-un pahar cu apa, intrucat nu va fi nicio problema daca unele investitii vor trebui amanate din ultimele luni ale acestui an in primul sau al doilea trimestru din 2024. "Eu sunt linistit din acest punct de vedere. ... citeste toata stirea