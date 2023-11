CARAS-SEVERIN - Unitatea de Primiri Urgente a spitalului resitean, proaspat inaugurata, pana acum tot in constructii, in pauze si-n prelungiri, va aduce inapoi la bugetul judetului undeva la 600.000 de lei!Recenta sedinta extraordinara a Consiliului Judetean a pus pe tapet o modificare a unei hotarari mai vechi, datand din 2018, privind aprobarea proiectului - faza documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie si cea a proiectului tehnic de executie - in vederea finantarii din POR a ... citeste toata stirea