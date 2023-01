Reincep premierele la Teatrul de Vest

RESIEsA - Dupa ce, intr-o editie recenta, v-am prezentat premierele din 2022, prima de anul acesta se joaca duminica seara de la ora 19:00. Spectacolul "A fost odata in '46" ii are in distributie pe Alis Pelle si Alin Turcu si este regizat de Adrian Neacsu!Aflat la prima colaborare cu teatru resitean, Adrian Neacsu este actor la Teatrul National din Sibiu din anul 2000, din 2001 lucreaza la catedra de arta teatrala din Sibiu, iar din 2016 este doctor in artele spectacolului la Universitatea ... citeste toata stirea