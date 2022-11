Remus Novac va canta la "Stradivariusul" taragotului

BANAT - Celebra firma Stowasser, care produce cea mai buna marca de taragot din lume, a creat un instrument special pentru renumitul instrumentist al Banatului si nu numai!Chiar daca un astfel de taragot a mai fost folosit in trecut de renumitii Luca Novac si Dumitru Farcas, este pentru prima oara cand Stowasser face un produs special pentru un instrumentist din Romania, in editie limitata."Zilele trecute m-am intors de la Budapesta, de unde am achizitionat un taragot. Un model personalizat, ... citeste toata stirea